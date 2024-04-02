مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر.. «التموين» تكشف التفاصيل كاملة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر، مشددة على ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات لمتابعة استقرار الحالة التموينية، والرقابة والمتابعة المستمرة على الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات المعروفة والمُحددة.

مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر، وهي كالآتي:

- يتم اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة لتبدأ الساعة السادسة والنصف صباحاً.

- باقي المخابز تبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحاً.

- السماح لبعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً بناءً على إخطار من المديرية.

تعليمات مهمة بشأن الحالة التموينية

وعممت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مهمة بشأن الحالة التموينية ومدى استقرارها في الأسواق، على جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بها لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وجاءت التعليمات كالآتي:

- تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية

- التأكد من استلام المخابز الدقيق التمويني من المطاحن التموينية

- التأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة

- متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية

- متابعة وفرة المعروض من السلع التموينية

- توافر أسطوانات البوتجاز والمواد البترولية.