موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 9 أبريل

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 9 -4-2024 في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيبرز التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 9-4-2024، التي تختلف في البلدات المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب 8-4-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بأغادير يكون عند الساعة 7:06 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:40 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:45 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء 9 أبريل، ستكون عند الساعة 7:00 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:26 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:21 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي مدينة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 7:00 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:32 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الثلاثاء 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الثلاثاء 9-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:52 صباحًا، والشروق 5:57 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 4:01 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً وصلاة الفجر ستكون الساعة 4:17.