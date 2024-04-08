في اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك، تهتم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بنشر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024، حتى يستطيع المسلمين تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مواقيت وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024، إذ يكون عند الساعة 7:03 مساءً، وصلاة الفجر 4:53 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:21 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

وفي المدن والمحافظات الأردنية تختلف مواقيت وموعد أذان المغرب فتأتي في عمان عند الساعة 7:05 مساءً، وصلاة الفجر 4:52 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:25 مساءً.

وفي محافظة العقبة تأتي مواقيت وموعد أذن المغرب كما يلي.

صلاة الفجر: 5:00 صباحًا.

الشروق: 6:21 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:42 مساءً.

صلاة العصر: 4:15 مساءً.

صلاة المغرب: 7:07 مساءً.

صلاة العشاء: 8:24 مساءً.

وفي جرش تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب كما يلي.

صلاة الفجر: 4:51 صباحًا.

الشروق: 6:15 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:38 مساءً.

صلاة العصر: 4:13 مساءً.

صلاة المغرب: 7:05 مساءً.

صلاة العشاء: 8:26 مساءً.