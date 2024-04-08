موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024.. «اعرف هتفطر امتى؟»

بدأ العد التنازلي لانتهاء صيام اليوم قبل الأخير من شهر رمضان، إذ تفصلنا نحو 6 ساعات فقط عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024، والذي يعلن انتهاء صوم التاسع والعشرين من شهر الصيام، وتاسع أيام العشر الأواخر من رمضان، فيما تستعد آلاف الأسر لاستقبال عيد الفطر بشراء الملابس، وإعداد الكعك والبسكويت.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024، والموافق آخر الأيام الوترية، فضلًا عن مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصيام، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويحين موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من رمضان في نفس موعده بالأمس، دون تقديم أو تأخير، بينما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم، وتختلف مواقيت صلاة الظهر والعصر، كما اختلفت مواعيد السحور والإمساك والشروق، وأذان الفجر اليوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024 الموافق آخر الأيام الوترية، في تمام الساعة 6:19 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم تاسع العشر الأواخر من رمضان نحو 14:30 ساعة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وحددت الأوقاف موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، بعد مرور 10 دقائق على انتهاء الأذان، لتبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:29 مساءً، وهي المدة المخصصة للانتظار بعد الأذان لإقامة الصلوت الخمس، عدا الفجر 20 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024

ويتزامن موعد الإفطار اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024 مع موعد أذان المغرب، إذ يأتي فور سماع الأذان بتمام الساعة 6:19 مساءً، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار فور سماع الأذان، والإفطار على التمر والماء.

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة اليوم الموافق التاسع والعشرين من رمضان تأتي كما يلي:

موعد أذان العصر.. 3:31 مساءً.

موعد أذان العشاء.. 7:38 مساءً.

موعد صلاة التهجد.. تبدأ بعد 12 منتصف الليل.