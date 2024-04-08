موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 8 أبريل

أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 8-4-2024 في اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيبين التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 8-4-2024، التي تختلف في البلدات المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب 8-4-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 8-4-2024 بأغادير يكون عند الساعة 7:04 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:45 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الاثنين 8 أبريل، ستكون عند الساعة 6:59 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:28 صباحًا، والشروق 6:07 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي مدينة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 7:05 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:18 صباحًا، وصلاة الظهر 12:45 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:23 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 8-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 8-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:51 صباحًا، والشروق 5:59 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 4:01 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.