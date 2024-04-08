موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الإثنين 8 أبريل

أفردت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الجزائرية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الإثنين 8-4-2024 في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الإثنين 8-4-2024، مختلفة في الولايات الجزائرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الإثنين 8-4-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الإثنين 8-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:58 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:26 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الإثنين 8 أبريل، سيكون عند الساعة 7:30 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:02 صباحًا، والشروق 6:39 صباحًا، وصلاة الظهر 1:04 مساءً، وصلاة العصر 4:42 مساءً، وصلاة العشاء 8:56 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الإثنين 8-4-2024 عند الساعة 7:30 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:07 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:07 وموعد صلاة العصر سيكون 4:44 والعشاء ستكون 8:57 والشروق سيكون 6:42.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الإثنين 8-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الإثنين 8-4-2024 في ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:27 صباحًا، والشروق 6:35 صباحًا، وصلاة الظهر 1:01 مساءً، وصلاة العصر 4:39 مساءً، وصلاة العشاء 8:53 مساءً.