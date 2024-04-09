جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمدارس اليابانية للمرحلة الابتدائية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والمقرر أن يبدأ 14 مايو المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية في المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي.

- يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية «مستوي رفيع» من الساعة التاسعة ونصف وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف.

- يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ونصف، والتربية الدينية من الثانية عشرة حتى الواحدة ونصف.

- يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية من التاسعة وحتى العاشرة والنصف.

- يوم الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة العلوم من التاسعة حتى العاشرة والنصف.

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من التاسعة وحتى العاشرة والنصف.

- يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان الرياضيات من التاسعة حتى العاشرة والنصف.

- يوم الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات من التاسعة وحتى العاشرة والنصف.