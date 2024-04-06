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دراما المتحدة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك باحتفالية ليلة القدر

كتب:

مريم شريف
05:00 م | السبت 06 أبريل 2024
احتفالية ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

شارك اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

احتفالية ليلة القدر 

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية، مؤكدًا على تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما.

رئيس الأساقفة يهنئ السيسي بتولية ولاية جديدة 

وقال رئيس الأساقفة في بيان له: أقدم التهنية لرئيس الجمهورية على تولية فترة رئاسية جديدة، إذ نشهد نهضة غير مسبوقة في مصرنا الحبيب، ورفعة البلاد على كل المستويات.

وقال رئيس الأساقفة، إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الشعب المصري بحلول ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر بالخير والبركة.

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