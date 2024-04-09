المتحف المصري بالتحرير يعلن جاهزيته لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر

قال الدكتور على عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إنّ المتحف مستمر في استقبال الزوار من مختلف الجنسيات خلال إجازات عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنّ منظومة العمل في المتحف خلال تلك الإجازات تسير بالنسق الطبيعي المعتاد.

وأضاف أن إدارة المتحف قررت منح العاملين بالمتحف إجازات بالتناوب خلال العيد بما لا يُؤثر على وتيرة سير العمل داخل المتحف بحيث تكون القوة التشغيلية للمتحف موجودة بنسبة 100% خلال تلك الإجازة.

مواعيد زيارة المتحف بعد انتهاء شهر رمضان

وأضاف لـ«الوطن» أنه بداية من غدٍ الأربعاء ينتهي بشكل رسمي العمل بمواعيد شهر رمضان، وتعود المواعيد لشكلها الطبيعي، موضحًا أنّ مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، على أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 عصرًا.

دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات بالمجان

وأشار مدير المتحف المصري بالتحرير، إلى أنّ دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات المتحف يكون بالمجان، موضحًا أنّ أسعار دخول المتحف سواء للمصريين والعرب والأجانب كما هي، ولم تشهد أي تغيير، معلنًا جاهزية المتحف لاستقبال أي أعداد من الزوار خلال إجازات عيد الفطر.