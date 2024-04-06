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دراما المتحدة

زيادة أعداد زوار المتحف المصري بالتحرير في أول 3 شهور من 2024

كتب:

عبده أبوغنيمة
06:19 ص | السبت 06 أبريل 2024
إقبال كبير من السياح على زيارة المتحف المصري

إقبال كبير من السياح على زيارة المتحف المصري

قال الدكتور على عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن الإقبال على زيارة المتحف المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن جيدة للغاية، لافتًا إلى أن أعداد الزائرين للمتحف خلال الـ 3 أشهر الأولى من عام 2024 أعلى من نظيرتها بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح «عبدالحليم» أنّ غالبية الزائرين، الذين زاروا المتحف خلال الربع الأول من العام الجاري، من السياح الأوربيين.

الاحتفال بيوم التراث العالمي

وأضاف لـ«الوطن» أنّ المتحف المصري بالتحرير مستمرًا في إقامة الفعاليات المختلفة، وسيقيم بداية من يوم 18 أبريل الجاري وبمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي معرضًا عن الحرف والصناعات بالحضارة المصرية القديمة، كما يعرض المتحف حاليًا القطعة الأثرية التي جرى اختيارها لتكون قطعة شهر أبريل 2024 بالمتحف.

النسخة الثانية من معرض النيل والحياة

وأشار مدير المتحف المصري بالتحرير، إلى أن المتحف يٌخطط لإقامة النسخة الثانية من معرض «النيل والحياة» والذي جرى إقامته العام الماضي بالاشتراك بين 3 متاحف مصرية، وهي المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لافتًا إلى أن هذا المعرض يوضح الأهمية الكبري لنهر النيل، في حياة المصري القديم.

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