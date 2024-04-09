أسماء خطباء عيد الفطر المبارك في بعض الساحات والمساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات والمساجد الكبرى، في صلاة العيد غدًا، وجاءت كالتالي:

1. دكتور مصطفى عبدالسلام محمد إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه).

2. الشيخ أحمد سعد محيسن إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

3. دكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

4. الشيخ يسري محمود عزام إمام وخطيب سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

5. الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد الجامع في مدينتي القاهرة الجديدة.

6. الشيخ أحمد سلامة النجار إمام وخطيب مسجد الصديق في شيراتون بالقاهرة.

7. دكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ساحة مركز شباب سجين الكوم الغربية.

خطباء صلاة العيد

8. دكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة ساحة مصطفى محمود الجيزة.

9. دكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف ساحة مسجد دريم أكتوبر الجيزة.

10. دكتور عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية مسجد الرؤوف الرحيم المنوفية.

11. الشيخ إبراهيم علي شبل إمام وخطيب ساحة مسجد الأحمدي طنطا.

12. الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية ساحة مسجد ناصر القليوبية.

13. الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة ساحة مسجد التوبة دمنهور.

14. الشيخ سلامة محمود عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد الإمام البوصيري الإسكندرية.

15. الشيخ عطا محمد بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ ساحة سيتي كلوب كفر الشيخ.

16. دكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية مسجد الفتح الشرقية.

17. دكتور صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية ساحة مسجد النصر الدقهلية.

18. الشيخ محمد عبدالفتاح سلامة - مدير مديرية أوقاف دمياط ساحة ميدان الساحة دمياط.

19. الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس مسجد بدر بور توفيق السويس

20. الشيخ جمال فتحي السيد عواد مدير مديرية أوقاف بور سعيد ساحة المعمورة- شارع عاطف السادات-بور سعيد

21. الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء مسجد السبيل غرب العريش شمال سيناء.

22. عبدالرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف مسجد عمر بن عبدالعزيز بني سويف.

23. دكتور محمود طه الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم ساحة مسجد ناصر الكبير الفيوم.

24. حسانين عبد الحكم مدير مديرية أوقاف المنيا ساحة الثانوية المنيا.

25. دكتور محمود سعد جاهين مدير مديرية أوقاف أسيوط ساحة أرض الملاعب أسيوط.

26. دكتور محمد حسني عبدالرحيم حماد مدير مديرية أوقاف سوهاج مسجد علي بن أبي طالب (الشرطة) سوهاج.

27. الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان ساحة بدر الطابية أسوان.

28. دكتور مختار عيسى دياب مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد ساحة 30 يونيو الوادي الجديد.

29. دكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب مسجد سيدي شبل المنوفية.

30. دكتور محمد نصار مدير عام شئون المساجد ساحة مركز شباب مدينة طوخ القليوبية.

31. خالد غانم مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة مسجد جالريا التجمع الخامس القاهرة.

32. دكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة ساحة السلام رماده قليوب القليوبية.

33. الشيخ محمد إبراهيم سليمان مدير عام المراكز الثقافية ساحة البيت الكبير المنصورة الدقهلية.

34. الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسجد الإمام علي بن أبي طالب العمرانية الجيزة.

35. دكتور رمضان عفيفي مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسجد مركز شباب إمياي القليوبية

36. الشيخ خالد أبو القاسم مدير مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة مسجد أبو بكر الصديق مدينة نجع حمادي قنا.

37. الشيخ محمد رفاعي كساب مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ساحة مركز قليوب القليوبية.

38. الشيخ محمد ملكة عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد مسجد النور المكي دمنهور البحيرة.

39. الشيخ أحمد الغنام عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة مسجد عمارة الكبير حوش عيسى البحيرة.

40. الشيخ مكاوي حسين عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة مسجد ساحة مركز شباب المناحريت ديرب نجم الشرقية.

41. الشيخ حمادة محمد العنتبلي عضو الإدارة العامة لشئون المساجد مسجد ساحة مركز شباب الصرادوسي دسوق كفر الشيخ.

42. الشيخ عبدالله السيد رحيم عضو الإدارة العامة للإرشاد مسجد المغفرة مشروع ابني بيتك مدينة بدر القاهرة.

43. دكتور ياسر مغاوري إمام وخطيب- الفتح- رمسيس - القاهرة

44. الشيخ محمد منصور هبالة - إمام وخطيب مسجد المهند القاهرة الجديدة.

45. الشيخ محمد الكومي إمام وخطيب مسجد الرحمن (الأحمر) الرحاب القاهرة.

46. الشيخ عبد المنعم دويدار إمام وخطيب مسجد شوقي المتيني الرحاب القاهرة.

47. الشيخ محمد محمود سيد إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء مدينة نصر القاهرة.

48. الشيخ بشرى عبدالقادر محمد مدير إدارة العبور مسجد المجمع الإسلامي العبور القليوبية.

49. الشيخ خالد مرسي مدير إدارة طوخ مسجد زعزع طوخ القليوبية.

50. الشيخ فايق محمدي أحمد إمام وخطيب ساحة مسجد الاستقامة ميدان الجيزة.

51. الشيخ محمود عطية عبدالحافظ إمام وخطيب ساحة مسجد الحصري بالجيزة.

52. الشيخ عيد رمضان محمد - إمام وخطيب - مسجد المغفرة الجيزة

53. الشيخ علي حامد محمود سليمان - إمام وخطيب ساحة المسجد الكبير في مطروح.

54. الشيخ مصباح محمد شكري إمام وخطيب في مسجد الدوحة بالإسماعيلية.

55. الشيخ محمود صلاح مصطفى إمام وخطيب في ساحة استاد الطور الرياضي بجنوب سيناء.

56. الشيخ حجازي محمد فارس إمام وخطيب ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي في قنا.

57. الشيخ حجازي محمد فارس إمام وخطيب مسجد ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي في قنا.

58. الشيخ حسام الدين عبدالمنعم إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالبحر الأحمر.