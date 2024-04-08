أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في السعودية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، وقررت أن يوم غدا الثلاثاء المكمل لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 السعودية.

أول أيام عيد الفطر 2024 السعودية وأماكن صلاة العيد في طريق ورفحاء والوجه

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تخصيص مصلى العيد في حي المساعدية و13 جامعًا لتقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، 45 جامعًا ومصلى بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك على أن يكون وقت دخول الخطباء عند الساعة (6:00) صباحا.

وحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه 41 جامعًا ومصلى بالمحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، على أن يكون وقت دخول الخطباء سيكون عند الساعة 6:32 صباحًا.

وفي جدة أعلنت أمانة محافظة جدة تجهيز (776) جامعا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة.

وجهزت أمانة منطقة القصيم من تجهيز 78 مصلى وجامعا لإقامة صلاة العيد الفطر المبارك للعام الجاري 1445 هـ في مدينة بريدة.

635 جامعا ومصلى لأداء صلاة العيد في حائل

أما في منطقة حائل، هيأت إدارة المساجد 635 جامعا ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر بمنطقة حائل والمحافظات التابعة لها، على أن يكون موعد دخول الإمام لصلاة العيد في تمام الساعة (06:08) صباحا.

وجهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة 2268 جامعا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ بمكة المكرمة.

وفي منطقة الجوف، جهزت السلطات 173 جامعًا ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بواقع 59 بسكاكا، و20 بمحافظة دومة الجندل، و17 في صوير، و31 في طبرجل، و46 في القريات.

وجهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية 1051 جامعا ومصلى لاستقبال جموع المصلين على أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك سيكون في الدمام والظهران والخبر ورأس تنورة عند الساعة 5:35 صباحا، وفي القطيف 5:36، أما في محافظة الجبيل عند الساعة 5:37، كما ستقام الصلاة في محافظتي بقيق والأحساء في الساعة 5:38 صباحاً، وفي الخفجي 5:40 وفي محافظة النعيرية 5:41 صباحاً، تليها محافظة القرية العليا في الساعة 5:44، ومحافظة حفر الباطن عند تمام الساعة 5:50 صباحاً.

وجهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان 1365 جامعا ومصلى، وفي حال تغيير المناخ وهطول الأمطار يتم الاكتفاء بالجوامع والمصليات المغلقة حفاظا على سلامة المصلين.

وفي المدينة المنورة أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهيئة وتجهيز (906) جوامع ومصليات في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

وفي منطقة الباحة، أعلنت وزارة الشئون الإسلامية تجهيز 412 جامعا ومصلى على أن موعد إقامة صلاة العيد بعد الشروق بـ15 دقيقة.

وفي منطقة عسير، أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهيئة وتجهيز 2036 مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد الإشراق بربع ساعة عند الساعة (11 : 06) صباحًا، على أنه عند تغير المناخ وهطول الأمطار فسيتم الاكتفاء بالجوامع بديلاً عن المصليات المكشوفة.

وهيأت وزارة الشئون الإسلامية 139 جامعا ومصلى بمنطقة الحدود الشمالية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وستكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:08 صباحا في مدينة عرعر وفي محافظة رفحاء في تمام الساعة 6:00 صباحا وفي محافظة طريف الساعة 6:17 صباحا، وفي محافظة العويقيلة في تمام الساعة 6:04 صباحاً.

وفي العاصمة السعودية الرياض، أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهيئة وتجهيز (3510) جوامع ومصليات في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وفي تبوك تم تهيئة وتجهيز 329 جامعاً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، بالإضافة إلى 10 مصليات خاصة بصلاة العيدين.

هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 90 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في كل من ينبع البجر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة للمحافظة.

وفي نجران أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهيئة 97 جامعًا ومصلى بالمنطقة ومحافظاتها، على أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحًا.