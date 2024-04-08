يعد موعد وساحات صلاة عيد الفطر من الأمور المهمة التي يتحراها المسلمون حول العالم عند نهاية شهر رمضان المبارك، ليستعدوا لاستقباله، إذ يسعى العديد من الأشخاص للتعرف على أول أيام عيد الفطر 2024 في ليبيا وأماكن صلاة العيد.

أول أيام عيد الفطر 2024 ليبيا وأماكن صلاة العيد

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، أول أيام عيد الفطر 2024 في ليبيا وأماكن صلاة العيد، منعا لوجود ازدحام بين المصلين، ولتأدية الصلاة في موعدها المحدد.

أول أيام عيد الفطر 2024 ليبيا وأماكن صلاة العيد

ذكرت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء وتطبيقاته أن أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون يوم الأربعاء المقبل في العديد من الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية، بما في ذلك ليبيا.

كما أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن صحة تحديد بداية شهر رمضان المبارك في ليبيا في 12 مارس الماضي، وذلك بسبب عدم رؤية الهلال، ومتوقعًا أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري.

فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أيام إجازة عيد الفطر التي ستكون أول 3 أيام من شهر شوال كإجازة رسمية.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في ليبيا

ومن المقرر أن تكون صلاة العيد بمختلف محافظات ليبيا في المساجد والساحات الكبيرة، التي تم تجهيزها من قبل الدولة، استعداد لاستقبال المصليين، وفي السطور التالية، نوضح أهم الجوامع التي تضم العديد من المواطنين كل عام لأداء صلاة العيد.

ساحات صلاة عيد الفطر في مدينة طرابلس الليبية:

- ساحة مسجد عبدالرحمن بن فضل في حي الأندلس، بمساجد الشرفاء والعروسي.

- الساحة المقابلة لمسجد النصر في حي غوط الشعال، بمسجد النصر.

- ساحة مدرسة العروبة في حي محلة الجهاد، بمسجد عامر.