أول أيام عيد الفطر 2024 في سوريا وأماكن صلاة العيد.. تعرف عليها

ينتظر المسلمون حول العالم، قدوم عيد الفطر المبارك، إذ يرغب العديد من الأشخاص في الاطلاع على أول أيام عيد الفطر 2024 في سوريا، وأماكن صلاة العيد.

أول أيام عيد الفطر 2024 سوريا وأماكن صلاة العيد

وتقدم جريدة «الوطن» في الفقرات التالية، أول أيام عيد الفطر 2024 في سوريا وأماكن صلاة العيد، ليستعد له المسلمون ويأدون الصلاة في موعدها، ثم يمارسون الشعائر الدينية الخاصة بالعيد وفقا لسنة النبي صل الله عليه وسلم.

أول أيام عيد الفطر 2024 سوريا وأماكن صلاة العيد

كشفت الجمعية الفلكية السورية، في بيان رسمي، أن موعد عيد الفطر 2024 في سوريا فلكيا، سيكون تحديدا في 10 أبريل 2024.

وفي ضوء ذلك، أشار محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، إلى أن نهاية شهر رمضان المبارك فلكيا من المتوقع أن تكون في يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 سوريا 10 أبريل، موضحا أن رؤية هلال شهر شوال لا يمكن التأكد منها بسبب ظاهرة الكسوف الكلي في قارة أمريكا يوم 8 أبريل، إذ تصبح رؤية هلال شوال غير مرئية في سوريا.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في سوريا

ويخرج المسلمون في سوريا بأولى أيام عيد الفطر المبارك، إلى الساحات الكبيرة لأداء صلاة العيد، ويؤدونها في أكثر من ساحة وجامع، ويعد مسجد حافظ الأسد بالعاصمة «دمشق»، من أكثر المساجد التي يحتشد بها المصليين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بالإضافة إلى عدد من الجوامع الآخرى التي تخصصها الدولة للقيام بصلاة العيد، منها ما يلي:

- جامع بني أمية الكبير.

- مسجد الإيمان.

- مسجد الثناء.

- جامع خالد بن الوليد.

- الجامع النوري الكبير.

- جامع الأربعين.

- جامع الدالاتي.

- جامع أبي الفضائل.

- مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي.

- مسجد الأكرم.