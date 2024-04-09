عاجل.. صدمة مدوية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة

تأكد غياب 9 نجوم عن قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مباراة القمة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من دوري NILE لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والتي يتطلع الفريقان من خلالها لكسب النقاط الثلاث، وتحسين وضعيتهما بجدول المسابقة.

ويغيب عن النادي الأهلي 6 لاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك، الذي يغيب عنه هو الآخر 3 نجوم في موقعة القمة المقبلة. وتشمل غيابات المارد الأحمر كلا من: «حسين الشحات، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور»، بسبب إصابات مختلفة تمتد لفترات تتخطى مواجهة القمة.

على الجانب الآخر، فإن غيابات نادي الزمالك أمام الأهلي تشمل كلا من: يوسف أوباما، ومحمد صبحي، حارس مرمى الأبيض، ومحمود علاء، وسيكون الثلاثي خارج الخدمة في مواجهة المارد الأحمر، بسبب الإصابة أيضا.

ويحتل النادي الأهلي، حاليا، المركز العاشر في جدول ترتيب دوري nile، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس عشر بـ15 نقطة، علما بأن القطبين سيخوضا مباراة لكل منهما في الدوري قبل القمة؛ إذ يواجه «الأحمر»، فريق زد، فيما يلتقي «الأبيض» بنظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل.

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