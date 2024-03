مطاردة حصانين هاربين من الشرطة الأمريكية في مدينة كليفلاند

شهد الطريق السريع 90 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، بمنطقة غرب الوسط الأمريكي أطول طريق سريع في الولايات المتحدة، واقعة هروب حصانين تابعين لـ«شرطة كليفلاند» من إسطبل للشرطة في المدينة.

سائقو المركبات على أحد الطرق السريعة في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو بمنطقة غرب الوسط الأمريكي، تفاجأوا بركض الحصانين المنفعلين بجوارهم، بعد هروبهما من إسطبل تابع لشرطة المدينة.

هروب الحصانين من إسطبل «شرطة كليفلاند»، حيث يتكون فريق شرطة الخيالة في كليفلاند من 8 ضباط، و8 خيول: «بريز، تشيكس، جيم، لاري، جورج، ماندي، جاك، نيمو» أدى لتعطل حركة المرور لفترة وجيزة، وفق لما ذكرته قناة «وي أون» الهندية.

«شرطة كليفلاند»، أكدت من جانبها، أن الحصانين عضوان في قسم الخيالة التابع للإدارة، مضيفة، وفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن عناصرها تمكنوا من استعادة الحصانين، دون وقوع إصابات.

ومقاطع فيديو، نشرها قسم النقل في أوهايو، حول الواقعة، تحت تعليق بشكل فكاهي: «خيول على الطريق 90 في وسط مدينة كليفلاند اليوم، هل هناك إصابات؟ صهيل».

Some real horsepower on I-90 in downtown Cleveland today. Any injuries? Neigh. pic.twitter.com/jVPAe87IAf