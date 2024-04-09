رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و628 شاحنة بمواني البحر الأحمر

كتب:

أميرة فكري
12:58 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
ميناء سفاجا

ميناء سفاجا

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 628 شاحنة و701 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 290 شاحنة و607 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 338 شاحنة و4 سيارات.

تداول 4400 طن بضائع في ميناء نويبع

أكدت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، واستقبل الميناء أمس، العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية ودليلة.

شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، أور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب.

اقرأ المزيد:

تعيينات هيئة مواني البحر الأحمر.. اعرف آخر موعد للتقديم للوظائف

اليوم آخر فرصة للتقديم في وظائف هيئة مواني البحر الأحمر.. اعرف الشروط

هيئة مواني البحر الأحمر: تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

18 سفينة متواجدة على أرصفة هيئة مواني البحر الأحمر
بقلم أميرة فكري