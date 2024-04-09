تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و628 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 628 شاحنة و701 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 290 شاحنة و607 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 338 شاحنة و4 سيارات.

تداول 4400 طن بضائع في ميناء نويبع

أكدت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، واستقبل الميناء أمس، العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية ودليلة.

شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، أور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب.