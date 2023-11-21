اليوم آخر فرصة للتقديم في وظائف هيئة مواني البحر الأحمر.. اعرف الشروط

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بالهيئة، والتى أعلنت عنها رسميا منذ نحو 3 أسابيع ماضية.

ووفقا للموقع الرسمي لهيئة مواني البحر الأحمر، فإن هناك عددا من التخصصات المحددة في الوظائف المعلنة، وفقا لعدد من الشروط المحددة والمطلوبة فى الراغبين للتقديم في تلك الوظائف، وذلك قبل إغلاق باب التقديم في الساعة الثلاثة عصر اليوم.

وظائف مواني البحر الأحمر

وحددت هيئة مواني البحر الأحمر في إعلانها، التخصصات المطلوبة من المهندسين والفنيين، وتتضمن الآتي:-

- ربان قاطرة أعالي البحار.

- كهربائي.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكي.

- فني ميكانيكي.

- ميكانيكي بحري.

- بحري.

شروط التقديم في وظائف مواني البحر الأحمر

- عمر المتقدم لا يزيد عن 45 عاما.

- أن يكون المؤهل العلمي جيدا، وذلك بالنسبة للمتقدمين في وظائف (مهندس ميكانيكي - مهندس كهرباء)، على أن يكونا مقيدين فى نقابة المهندسين.

- أن يكون المتقدمين لديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري، ومعتمد من الهيئة السلامة الملاحة البحرية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البحر الأحمر

- صورة المؤهل الدراسي المحدد.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شخصية حديثة.