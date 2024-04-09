عاجل.. قرار برازيلي صادم ضد إمام عاشور بسبب نجم الزمالك

استعبد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، من حساباته في أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهلت مصر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، إذ تبدأ مسابقة كرة القدم 24 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية 9 أغسطس 2024، على ستاد حديقة الأمراء، التابع لنادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وعلم «الوطن سبورت» أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، والذي يعاني من إصابة قوية في الوقت الحالي، لن يكون ضمن «ثلاثي فوق السن» المرافق للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، إذ إن المدرب البرازيلي عكف خلال الفترة الماضية على دراسة ما يحتاجه الفراعنة في الدورة الأولمبية المقبلة، وانتهى الأمر إلى رغبته في ضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، في وسط الملعب بجانب مركزين آخرين.

كما استقر «ميكالي» على ضم مهاجم وحارس مرمى «فوق السن» بالإضافة للاعب وسط هجومي ليقع الاختيار على «زيزو» الذي فضله المدرب البرازيلي للمنتخب الأولمبي على إمام عاشور، خاصة أن ميكالي يرى أن لاعب الأبيض سيشكل إضافية كبيرة في الناحية الهجومية بعد متابعته بشكل كبير في لقاءاته فريقه في الفترة الماضية.

وتنص لائحة الأولمبياد على أحقية المنتخب الأولمبي وأي منتخب مشارك، في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم على 23 عامًا في قائمته المكونة من 18 لاعبًا لخوض الدورة الأولمبية.

ووقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 مع إسبانيا، وثاني المتأهلين من آسيا والدومينيكان.

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