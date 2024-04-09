محافظ القاهرة يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس والذي زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة والعاملين في المحافظة بمناسبة عيد الفطر.

المناسبات الدينية

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ مصر تشهد العديد من المناسبات الدينية التي يتشارك فيها الجميع، ما يؤكد وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته.

وفد الكنيسة السريانية

واستقبل محافظ القاهرة وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، والذي زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بعيد الفطر، حيث حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.