من واقع مسلسل المعلم.. ما عقوبة خطف الأطفال؟

شهدت الحلقة 29 من مسلسل المعلم عودة حسن إلى أحضان والده المعلم «مصطفى شعبان»، الذي اختطفه رجال الجنتل «أحمد بدير» بعدما ماطل المعلم في إعطائه المخدرات، وجاءت عودة ابن المعلم إليه بمساعدة سارة منصور «ملك» ابنة الجنتل والتي تعرضت جراء ذلك لنهر والدها وصفعها بقسوة.

وفي إطار ما وصلت إليه الأحداث في مسلسل المعلم، نستعرض العقوبات القانونية لاختطاف الأطفال، ومتى تصل عقوبة خطف الأطفال للإعدام؟.

الحكم بالإعدام على خاطف الأطفال

نصت المادة 289 من قانون العقوبات على أنه كل من خطف طفل من غير تحايل ولا إكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفقًا لما أوضحه أشرف ناجي، الخبير القانوني، كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف طفل بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.

وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان خطف الطفل مصحوبًا بطلب فدية، ويصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

فريق عمل مسلسل المعلم

يُذكر أن مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.