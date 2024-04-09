6 علامات تدل على الإصابة بمرض خطير.. احذر صعوبة المضغ والبلع

تعد آلام الأسنان أو تقرحاتها مشاكل يمكن حلها بسهولة في كثير من الأحيان من خلال رحلة إلى طبيب الأسنان أو العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هذه المشاكل علامة على شيء أكثر خطرا، إذ جرى الكشف عن بعض الأعراض في الفم يمكن أن تكون في الواقع أحد أعراض السرطان.

عادة ما يسبب سرطان الفم، أعراضًا تؤثر على الفم واللسان والحلق والرقبة بحسب موقع دايلي ٱكسبريس، والتي لا يجب تجاهلها بأي،شكل من الأشكال.

أعراض الإصابة بسرطان الفم

وكشف التقرير عن أعراض سرطان الفم، والتي يستعرضها الوطن في السطور التالية:

1- الشعور بسماكة في الحلق

قد لا يربط العديد من الأشخاص على الفور الشعور المستمر بشيء ما في الحلق بمشاكل صحة الفم، ولكن يمكن أن يكون هذا علامة إنذار مبكر للإصابة بسرطان الفم

2- تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

التغيرات في صوتك مثل البحة، يمكن أن تكون أكثر من مجرد إزعاج أو عرض من أعراض نزلات البرد

3- ورم العقد الليمفاوية

يمكن أن يكون تضخم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة، مؤشرا على حالات صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم.

4- صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

مواجهة صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث لا تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية فحسب، بل قد تكون أيضًا مؤشرًا على الإصابة بسرطان الفم.

5- خدر في فمك

من الممكز أن يكون الخدر أو الأحاسيس غير العادية في الفم أو الشفتين أو اللسان، خاصة عندما يكون مستمرًا أو مصحوبًا بتغير اللون، إذ تعد من ضمن العلامات التحذيرية لسرطان الفم

6- أسنان فضفاضة دون مشاكل

الأسنان التي تصبح فضفاضة دون أي سبب واضح يمكن أن تكون مثيرة للقلق.

أسباب الإصابة بسرطان الفم

الدكتورة بسمة مصطفى، أستاذة بقسم الجراحة و طب الفم و الأسنان بالمركز القومي للبحوث، كشفت عن مجموعة من العوامل المسببة بشكل كبير لسرطان الفم، منها النظام الغذائي غير الصحي وعدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كافي، فضلا عن التدخين وتعرض الشفاة للشمس.