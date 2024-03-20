«سنة لولي».. جامعة بنها الأهلية تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم

أطلقت جامعة بنها الأهلية حملة للتوعية بصحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها، تحت شعار «سنة لولي»، وذلك على مدار يومين، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

زيارات ميدانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية لإحدى مدارس العبور التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، كذلك زيارة لجمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة.

وتضمنت الحملة مناقشات توعوية للجمهور، وشرح مبسط لطرق وقاية الأسنان والمشكلات والإجراءات المتبعة للعلاج، كما تضمنت الفعاليات جانبًا ترفيهيًا تعليميًا تمثل في عرض تمثيلي لطلاب كلية طب الأسنان تناول طرق المحافظة على الأسنان ومكافحة التسوس بجانب مسابقات طلابية، والرد على الاستفسارات المختلفة للجمهور كما تم توزيع منتجات للعناية بالأسنان على الحضور تشجيعًا لهم على أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

فعاليات تثقيفية وتوعوية

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، إن احتفال الجامعة بيوم صحة الفم والأسنان العالمي يمثل استمرار لنهج الجامعة في إطلاق الفعاليات التثقيفية والتوعوية المختلفة بجانب حرص الجامعة على التواصل المستمر والفعال مع المجتمع المحلي في محافظة القليوبية موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه الحملة التوعوية.

وأضاف «سوسة»، أن اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان يمثل فرصة لزيادة الوعي بأهمية صحة الفم وتأثيرها على الصحة العامة لذا جاء اهتمام جامعة بنها الأهلية بهذا الحدث بغرض المساهمة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.