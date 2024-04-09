في العيد.. احذر الإفراط في تناول المسليات

المسليات من أبرز الأصناف الحاضرة خلال أيام عيد الفطر، بجانب الكحك والبسكويت والترمس والغريبة والبيتيفور، ولكن البعض لا يعرف الأضراره التي تصيب الإنسان حال الإفراط في تناوله من المخاطر الصحية، خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يتساءل كثيرون عماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المسليات في العيد؟، وفقًا لحديث استشاري التغذية العلاجية شادي عبدالعال مع «الوطن».

أضرار الإفراط في تناول المسليات

الإفراط في تناول المسليات يكسب الجسم السعرات الحرارية العالية، ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، كما أنه يخزن بالجسم كميات كبيرة من الصوديوم بسبب وجود الملح الموجود بها باستمرار، كما يمكن حدوث تسمم، بسبب كثرة السموم الفطرية الموجودة على اللب والمسليات.

مقدار معتدل من المسليات

وأضاف «عبد العال»، أنه توجد إحتمالية بها مواد محترقة تسبب ضرر كبير بسبب تعرض المسليات لدرجة حرارة عالية، وتحتوي على كمية عالية من الدهون، لذا يجب تناولها باعتدال دون إفراط، وتكون مقدار فنجان من القهوة، حتي لا يصاب الشخص بأي مضاعفات كما يجب أن محسوبة ضمن الاحتياجات اليومية، حتي لا تسبب زيادة في الوزن.

كما تناول المسليات بشكل معتدل له عدة فوائد مثل أنها تحتوي على فيتامينات وأملاح معدنية بنسبة عالية، والأوميجا 3 و6 بشكل جيد، ونسبة من الدهون الجيدة، وتعمل على تنشيط الحالة الذهنية، وتعمل على تنشيط الحالة الذهنية، وذلك حال أختيار الأنواع المملحة باعتدال.