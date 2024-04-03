كم عدد السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت؟.. «اضربي في خمسة ومش هتتخني»

يستقبل المسلمون أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أيام، وتبدأ رحلة تناول أطباق الكحك والبسكويت والبيتي فور، ما يزيد من الوزن بصورة كبيرة، وتزداد السعرات الحرارية في الجسم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك طريقة لتناول معجنات العيد، دون زيادة في الوزن، وذلك بحساب السعرات الحرارية.

بسكويت العيد في كام سعر حراري؟

يجب معرفة أولًا السعرات الحرارية فى الكحك والبسكويت، وهو ما أوضحته الدكتورة أسماء صالح، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدة أن السعرات الحرارية فى الكحك والبسكويت، تتمثل في التالي:

قطعة الكعك بالملبن تحتوي على 200 سعرة حرارية.

قطعة الكعك بالتمر يحتوي على 181 سعرًا حراريًا.

السابلية يحتوي على 110 سعرات حرارية.

المعمول به 220 سعرًا حراريًا.

قطعة الكعك بالعجمية أو المكسرات 220 سعرًا حراريًا.

الغريبة من 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

قطعة البيتي فور من 80 إلى 90 سعرًا حراريًا.

بسكويت من 70 إلى 90 سعرًا حراريًا.

الكوكيز يحتوي على 150 سعرًا حراريًا.

كيف تأكل الكحك دون زيادة الوزن؟

وهناك طريقة لتناول الكحك دون التأثير على الوزن، ووفق لما أوضحته «صالح»، فإنه يجب ضرب الوزن في خمسة، ويتم معرفة بعد ذلك عدد السعرات الحرارية المسموح للجسم تناولها من الكحك، شرط أن يكون تناول الكحك ضمن السعرات الحرارية المطلوبة وبحد أقصى لمدة يومين متفارقين.

أضرار الإفراط في تناول الكحك

وأضافت من أضرار الإفراط في تناول الكحك والبسكويت التالي: