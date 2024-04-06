طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن.. «طعمه مثل الجاهز»

الكحك الناعم للشيف حسن، هو أكثر ما يريده العديد من الأشخاص، خاصة أنه يتميز بمذاق رائع وشهي، للاحتفال بعيد الفطر المبارك بجانب العديد من المخبوزات الأخرى منها البيتيفور والبسكويت، وعادةً تفضل ربات المنازل صناعة الكحك الناعم للشيف حسن في المنزل لإضفاء الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال بقدوم العيد.

وصفات الشيف حسن للكحك الناعم

العديد من النساء، يفضلن اتباع وصفات الشيف حسن، أحد أبرز مقدمي برامج الطبخ على القنوات التلفزيونية، لدقتها في المعيار والمكونات، وذلك حتى تضمن أن الكحك سيكون رائع مثل الجاهز، ونستعرض طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن.

تتميز طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن، بشكله ومذاقه الرائع مثل الجاهز، إذ قدم الشيف حسن وصفات كثيرة لعمل كحك العيد إذ يمكن حشوه بالمكسرات أو الملبن أو العجوة، ولضمان خروج كحك العيد الناعم بالطريقة ذاتها يجب اتباع هذه الخطوات:

مقادير عمل الكحك الناعم للشيف حسن

كيلو دقيق فاخر

فانيليا

كوب سمن

ملعقة من الخميرة

ملعقة من السكر البودرة

كوب ماء دافئ

ملعقة سمسم محمص

ربع ملعقة ملح صغيرة

خطوات تحضير الكحك الناعم

للحصول على مذاق الكحك الناعم للشيف حسن، لابد من خلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر والفانيليا والسكر والسمسم بشكل جيد، ثم تسخين السمن جيدًا، وتوضع الخميرة في كوب لبن دافئ ويترك لمدة 30 دقيقة، ومن ثم إضافة السمن الساخن إلى الدقيق مع الفرك جيدًا حتى يصبح العجين متماسك.

بعد الانتهاء من عجين الكحك الناعم، يتم تشكيله بواسطة النقوش المزخرفة، ويُغطى عجين الكحك حتى يتخمر لمدة ساعة، وأخيرًا يوضع في صاج «صينية» مدهون زيت ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، يخرج من الفرن ويترك إلى أن يبرد تمامًا، ولا يوضع سكر البودرة إلا عند التقديم فقط.