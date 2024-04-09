«صحة كفر الشيخ»: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات في عيد الفطر

ترأس الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، بمشاركة الدكتور محمد أبوالسعد وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العليم مساعد وكيل الوزارة، ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات ومسؤولي غرف الأزمات عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات كفر الشيخ

أكد وكيل الوزارة في بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ، خاصةً في المدن الساحلية «بلطيم والبرلس» التي من المتوقع أنّ يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، في احتفالات عيد الفطر المبارك ومستشفى كفر الشيخ العام نظراً لتوسط موقعها داخل المحافظة.

واطمأن من مديري المستشفيات على تواجد النوبتجيات، ووجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وذلك بعرض مفصل من كل مدير مستشفى وكل مدير إدارة تحدث على حدة بكل المستجدات من إتمام أعداد جداول الأطباء، وإبلاغهم بسرعة الاستجابة لأي اتصال، وصرف النواقص من المستلزمات والأدوية، واستكمال التجهيزات، بالتعاون مع إدارتي الصيدلة والمستلزمات.

تشغيل عربات الرزاز والضباب في ساحات العيد والمتنزهات

وجّه وكيل الوزارة، بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال أيام احتفالات عيد الفطر، ومتابعة توافر كل الخدمات الطبية، كما شدّد على متابعة تواجد الأطباء وسير العمل من الآن، إذ تبدأ فرق المرور من المديرية من الطب العلاجي والطب الوقائي بالمرور على جميع مستشفيات وإدارات المحافظة، وتوجيه إدارة الأمراض المتوطنة بتشغيل عربات الرزاز والضباب في ساحات العيد والمتنزهات، مع توجيه أيضاً إدارة الرعاية الأساسية بتنشيط فرق الانتشار السريع، والتأكيد على سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

أكد انعقاد اجتماع الساعة 7 صباح الغد، عبر «الفيديو كونفرانس»، كلٍ من مكان عمله، مطالباً بتواجد قيادات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ مع مديري مستشفيات وإدارات صحية فى أماكنهم لإحكام انضباط سير العمل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الخطة التي جرت مناقشتها اليوم تضمنت توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم الخدمات الطبية عالية الدقة لحالات الحوادث، والحالات الطارئة والحالات المرضية التي تحتاج الخدمة داخل المستشفيات.