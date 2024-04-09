3 أعيرة لا ينصح بشرائها من الذهب.. «خسارته أكبر من مكسبه»

يُعدّ الذهب سلعة اقتصادية أساسية ومهمة، وله مكانة خاصة في قلوب النساء، فهو يُستخدم للتزيين والادخار على حدٍّ سواء، ومع الرغبة المستمرة في الاستثمار في المعدن الأصفر، تطرح العديد من التساؤلات حول الأعيرة التي تُفضّل للاستثمار وأيّها لا يُفضّل، إذ أنّ هناك أعيرة لا ينصح بشرائها.

أعيرة لا ينصح بشرائها من الذهب

ويوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أعيرة لا ينصح بشرائها، خاصة مع الإقبال على شراء الذهب، إذ يفضل البعض عادة عيار 24 الذي يعتبر من أكثر أعيرة الذهب إقبالًا من قبل النساء عند الرغبة في شرائه لغرض الاستثمار كونه من الأعيرة التي تتميز بأعلى نسبة من الذهب الخالص.

ويُؤكد نجيب، في حديثه لـ«الوطن» أنّ الاستثمار في الذهب لا يقتصر على عيار 24 فقط، بل يشمل أيضًا عيار 21 و18، لكن يظل عيار 24 هو الخيار المفضل للاستثمار لأنّه يباع عادةً بتغليف خاص يُحافظ على جودته ويُسهل تخزينه، مع كتابة معلومات واضحة عن عياره ووزنه، ولكن يُنصح بشراء عيار 24 من مصدر موثوق لضمان جودته وصحّة المعلومات المكتوبة على تغليفه.

ويُحذر سكرتير عام شعبة الذهب من أعيرة لا ينصح بشرائها سواء للادخار أو الاستثمار، وهي 14 و12 و9، لأنها تستخدم كمظهر للزينة، أكثر من كونهما مصدر للاستثمار، كما أنّ مصنعيتها تكون كبيرة، ما يؤدي إلى عدم التمكن من جني الأرباح بالشكل المطلوب، إذ يقول نجيب: «عشان العيار بيكون صغير فمصنعيته بتكون كبيرة ومكلفة، وبالتالي اللي هيشتريه مش هيجني ربح جيد من وراه».

السبائك الذهبية الأفضل في الاستثمار

وأشار «نجيب» إلى أنّ السبائك الذهبية تعتبر أفضل وسائل الاستثمار في الذهب، خاصةً لدى السيدات التي ترغب في الاستثمار، وإدارة أمور المنزل: «دايمًا السبائك في وقت استقرار الأسعار أو الارتفاع أو الانخفاض بيتضاف عليها رسوم قليلة، ومع اختلاف الأسعار، سعر السبائك بيزيد، فهي بتضمن عدم الخسارة، وبتتميز بأعلى نقاء».