ما هي الأوقية وكيف تؤثر على قرارات المستثمرين في عالم الذهب؟

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنّ الفترة الماضية شهدت الحديث عن مصطلحات تخص الذهب ومنها «الأوقية» والتي يتم التعامل بها في البورصات العالمية.

العيار المستخدم في صناعة الأوقية

وأوضحت أنّ الأوقية هي وحدة قياس للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى، وتساوي 31.1 جرام وتسمى (أونصة) ووزنها ثابت في أي دولة في العالم، وتكون أونصة الذهب بعيار 24 قيراط فقط وهو أنقى عيار وليس أقل من ذلك، فلا توجد أونصة عيار 22 أو 21 أو 18.

ويتم احتساب سعر الأونصة بضرب سعر جرام الذهب عيار 24 في وزن الأونصة (31.1 جرام)، لكنه لا يكون السعر النهائي حيث تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة والدمغة ويختلف سعرها من دولة إلى أخرى حسب الإضافات التي تفرضها كل دولة على سعر الذهب.

الفارق بين الأونصة والسبيكة

ولفتت إلى أنّ الفرق بين الأونصة والسبيكة أنّ وزن الأوقية وزن وعيار ثابت لا يتغير، بينما تتميز السبائك بالتنوع في الأوزان فليس لها وزن محدد، فقد تجد سبيكة بوزن ربع جرام وسبيكة بوزن كيلو جرام.

ويتحدد سعر الأونصة عالميا من خلال أسواق التبادل العالمي والتي تحدد سعر الأونصة وفق قوى العرض والطلب العالمي في كبرى بورصات السلع والمعادن العالمية، ووفق السعر الذي يتغير لحظيا يتم تسعير أونصة الذهب على مستوى العالم وهو السعر الأساسي والذي تضاف عليه الضرائب وغيرها من الرسوم التي تختلف من دولة لأخرى، ويطلق مصطلح (سعر الشاشة) في سوق الذهب في مصر على سعر الأونصة في السوق العالمي.