لماذا عليك أن تحتفظ بـ20% من محفظتك الاستثمارية في الذهب؟

يعد الذهب الخيار الأبرز للاستثمار في الوقت الحالي خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، وانعكس هذا بالفعل الآن على سوق الذهب الذي يتحرك من قوةٍ إلى قوةٍ، وعلى المستثمرين أن يتوقعوا الاستمرار في هذا الاتجاه، حسبما يرى محللو السوق.

وقال خبير استراتيجي، إنّ الذهب في شركة ستيت ستريت غلوبال أدفيزورز جورج ميلنغ ستانلي، إنّه ليس مندهشًا من أن أسعار الذهب تحقق مستويات قياسية جديدة على أساس يومي تقريبًا، وفق موقع «إنفيستينج».

وأشار ستانلي إلى أنّه في بداية العام، رأى فرصة بنسبة 30% لارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى مرتفع يبلغ 2400 دولار للأوقية، في الوقت نفسه، ترى State Street فرصة بنسبة 50% لتداول الأسعار بين 1950 دولارًا و2200 دولار.

وأضاف أنه في بداية العام، رأينا فرصة بنسبة 80% لأن تنتهي أسعار الذهب عالميا على ارتفاع مقارنة بما بدأته، وعلى الرغم من أن الطلب على الاستثمار الغربي كان باهتًا إلى حد ما تجاه الذهب، حيث لم تشهد صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب نوع التدفقات الداخلة التي شهدتها سوق العقود الآجلة، إلا أنّه كلما طال أمد هذا الزخم الحالي، أصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط قبل أن يتبنى المستثمرون الذهب كملاذ آمن.

أسباب للاستثمار في الذهب

وأوضح أنه من الأفضل الاحتفاظ بنحو 20% من المحفظة الاستثمارية لكل شخص أن تكون من الذهب، فبمرور الوقت يمكن أن يساعد الذهب في تعزيز عوائد المحفظة المتوازنة بشكل صحيح، وسواء كان الذهب متجهًا صعودًا أو هبوطًا فإنّه سيظل مساعدًا على تقليل تقلبات المحفظة الاستثمارية، خاصة وأنه استثمار لا يخسر أبدا بمرور الوقت.