عادات خاطئة عند بيع الذهب.. تقلل من وزنه وتُفقدك أموالك

تراجع كبير شهدته أسعار الذهب مع بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم، تقدر بنحو 40 جنيهًا، حسب آخر بيانات الشعبة العامة للذهب، ولأن هذا التراجع في أسعار المعدن الأصفر يتبعه إقبال كثيرون على بيعه؛ ولأن البعض قد يقع في أخطاء عند ذهابه إلى محلات الصاغة لبيع مشغولاته الذهبية، فنستعرض في السطور التالية عادات خاطئة عند بيع الذهب حتى يتم تجنبها.

عادات خاطئة عند بيع الذهب

وتوجد عادات خاطئة عند بيع الذهب يقع فيها البعض داخل محال الصاغة تتسبب في إنقاص وزن المشغولات الذهبية، وبالتالي التقليل من سعرها الحقيقي، وهي تلميع الذهب بواسطة ماكينات، حسب توضيح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق.

ويأتي تلميع الذهب بواسطة ماكينات ضمن عادات خاطئة يفعلها البعض عند بيع الذهب؛ إذ أن هذه الماكينات التي تُستخدم لتلميع الذهب توضع بها قطعة قماشية لتقشير الطبقة العلوية للذهب، ليعود إلى رونقه وبريقه من جديد، وهو ما يؤدي إلى فقدان نسبة من الذهب، تتراوح بين 10 إلى 20 ملليجراما، وذلك عند تنظيفه للمرة الأولى، وفقًا لـ«نجيب» خلال حديثه لـ«الوطن».

الاستحمام بالمشغولات الذهبية

كما أن هناك عادات خاطئة أخرى يفعلها البعض عند ارتداء المشغولات الذهبية تتسبب في إنقاص وزنها، منها ارتداء الدبلة فوق المحبس أو العكس، إذ يؤدي ذلك إلى حدوث احتكاك ينقص من وزن الذهب مع مرور الوقت، وأيضًا الاستحمام يؤثر سلبيًا على قيمة المشغولات الذهبية؛ إذ تتفاعل ذرات الذهب مع بعضها نتيجة البخار والصابون وتسقط في الهواء، ما يؤدي إلى فقدانها أو إنقاص وزنها، حسب «نجيب».

نصائح عند بيع الذهب

وهناك بعض النصائح التي يجب الانتباه لها من الراغبين في بيع مشغولاتهم الذهبية حتى لا يخسرون أموالهم، منها متابعة السوق جيدًا لمعرفة أسعار الذهب، وقراءة الأخبار الخاصة بالمعدن الأصفر، والذهاب إلى أكثر من محل صاغة لمعرفة الأسعار ومقارنتها، ومن الأفضل الذهاب إلى تاجر تثق به، حسب «نجيب» الذي نصح بتجنب التعامل مع تاجر يرفض البيع بالفصوص، أو يعرض سعرًا مخالفًا لسعر السوق.