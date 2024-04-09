مواصفات امتحان اللغة الألمانية للصف الأول الثانوي الترم الثاني

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الألمانية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرا إلى أنَّ الزمن المخصص للامتحان ساعتين ونصف، والنهاية الكبرى 40 درجة «32 درجة تحريري + 8 أعمال السنة».

مواصفات امتحان اللغة الألمانية

يحتوي الفهم القرائي على نمطين من الأسئلة:

- أولاً: قطعة فهم من 220 إلى 250 كلمة عليها 7 أسئلة «5 أسئلة اختيار من متعدد MCQ بأربع اختيارات منها واحد صحيح بدرجة واحدة، وسؤالين اختيار من متعدد MRQ، و5 اختيارات اثنان منها صحيحة بدرجتين لكل سؤال منهما.

- ثانيا: 4 نصوص قصيرة سطرين أو ثالثة «بكل منها فراغين يكملهم الطالب باختيار الاختيار المناسب من بين 4 اختيارات كل فراغ بدرجة» .

- 3 جمل حوارية عن القواعد النحوية أسئلة اختيار من متعدد MCQ يندرج تحتها 4 اختيارات منها اختيار واحد صحيح بدرجة واحدة لكل سؤال.

- سؤال الترجمة من اللغة العربية إلى الألمانية، سؤال واحد عبارة عن جملة باللغة العربية للترجمة إلى اللغة الألمانية، ويندرج تحته 5 اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة .

- الترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية سؤالين «السؤال بدرجتين كل سؤال عبارة عن جملة باللغة الألمانية للترجمة إلى اللغة العربية، ويندرج تحته 5 اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة».

- يكتب الطالب رسالة إلكترونية أو موضوع تعبير في ما لا يقل عن 80 كلمة مع طرح 3 أسئلة ضمن سياق موضوع التعبير الإنشائي، يقيس قدرة الطالب على استخدام ثروة لغوية وتراكيب لإنتاج فقرات وجمل.

ضوابط الورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – التزمن – الدرجة– الفصل الدراسي– العام الدراسي.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: حجم الخط ونوع الخط

- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة، العناوين واضحة مراعاة جودة الطباعة.