أمين الفتوى: البدع 5 أنواع بينها مكروهة ومستحبة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العبادات الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله هي عبادات تحقق قيم العبادة، موضحًا أن العبادات الأربعة هي الصلاة والصوم والزكاة وحج البيت لمن استطاع.

أنواع البدع

وتابع الورداني خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»: «البدع 5 أنواع وهي واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحرام»، مبينًا أن من أمثلة البدع الواجبة هي أن بعض الناس يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في المصحف، فهو لم يكن على عهد رسول الله، وواجب علينا أن نقرأ منه الآن.

البدع المكروهة والمستحبة

‏وأردف الورداني أن البدعة المستحبة هي مثل بناء المساجد بالأشكال الحالية كمثل المقامات أو ماشابه، ولكنه يتم فيها تعظيم شعائر الله، أما البدع المباحة، فتتمثل في الأكل الذي نأكله، حيث كان هناك أكل لا يأكله الرسول ولكنه أباحه للصحابة أن ياكلوه مثل الضب، والبدع الحرام تتمثل في مشروبات الخمرة والويسكي فهي لم تكن موجوده قبل ذلك. ‏

مفهوم البدعة عند أصحاب التدين الكمي

واختتم الدكتور عمرو الورداني، أن أصحاب التدين الكمّي اختزلوا مفهوم البدعة في البدع الحرام، لأنهم يريدون منع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف في مصر.