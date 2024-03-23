عمرو الورداني: العبادة لم تشرع لرضا الإنسان عن نفسه.. (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن هناك قانونا مهما من قوانين الحياة، وهو قانون تحديد الوجهة، لافتا إلى أن من يعرف قبلته ووجهته يصل بصورة سهلة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فإنه لي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «أن من يعرف وجهته تجد الناس تفسح له الطريق، فالحياة لها سعة، مثل الآخرة، فإذن لازم نعرف مقاصدنا التى ولدنا من أجلها».

وتابع: «في رمضان لازم يكون لينا وجهة ومقصد، وفي رمضان العبد يولد من جديد، والعبادة لم تشرع لترضى عن نفسك وإنما لتتعلق برضا ربك».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا، 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.