عمرو الورداني: الله ينوع العبادات لندرك محبته

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أصول لا يدركها الناس ولكنها مهمة جدًا، ألا وهي الإكثار من العبادات، ولكن النفس الأمارة بالسوء تقول لهم إن العبادات أعباء، وقد سماها العلماء تكاليف.

العبادة ليست عبءً

وأضاف الورداني، خلال برنامجه «فإنه لي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن النفس تقول للمرء إنه مشغول ولديه أمر ثقيل يُسأل عنه، والله عز وجل سيسأل عن العبادة والعبادة عبأ، وتقول نفسه الأمارة بالسوء: «هذه العبادات الكثيرة ستتسبب لك في أعباء كثيرة تفكر بها وهو ما يتسبب في التشتت».

وتابع: «هناك ناس يتشتتون من العبادات الكثيرة، وجاء رجل للنبي قائلًا له: «كثرت عليا مطالب الإسلام، وكثرت عليا أحكامه، فقل لي قولًا لا أسأل عليه أحدًا»، فقال النبي: «قل آمنت بالله، ثم استقم».

لم نوع الله العبادات؟

واستكمل: «نوع الله العبادات، ليجعل الله مفاتيح كثيرة للقلب، حتى تجد أنوارًا لا تعد ولا تحصى، تأتي أنوار الصدقة مع نور المحبة والإخلاص، والرضا والصفاء، وقد جعل الله العبادات متعددة ليسهل على المرء، وليشعر أنه يعيش ليس فقط من أجل حياة الصراع، وإنما لتسهيل الحياة على المرء، وليدرك محبة الله عز وجل».