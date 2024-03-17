الشيخ عمرو الورداني: الصيام يفتح بابا لتنوير الباطن وصلاح الحال (فيديو)

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين القتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصيام يفتح بابا لتنوير الباطن وصلاح الحال، مشددًا على أنه لابد أن نخرج من قضية أن الصوم لله لأن نكون كلنا لله.

الورداني: لسنا عباد رصيد

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تقديم برنامج «فأنه لي»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، إلى أن لابد أن نخرج بأن كل الأحداث في الدنيا لا يجب أن تهم الإنسان أو تغمه، موضحًا أننا لسنا عباد رصيد.

وأوضح، أن العبادة كما أنها رحمة وميلاد جديد فهي أيضًا بابًا مفتوح، موضحا «الصوم باب نستقبل فيه أنوار الله، وما يصوم به الإنسان هو قلبه ويصوم به عما سوى الله».

وأضاف أن الصوم لكل إنسان، وأنه عندما تكون صائما تجد نفسك مع الله، وتشعر أنك تتغذى بالنور.