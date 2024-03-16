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دراما المتحدة

عمرو الورداني: دخول الجنة ليس برصيد الأعمال

كتب:

محمد عزالدين
06:13 م | السبت 16 مارس 2024
الدكتور عمرو الورداني

الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، لافتا إلى أن كلنا لله فدخول الجنة يكون برحمة الله، ومعية الله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فإنه لي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «في سبع صفات إذا عرفها العبد سيحصل من الله الأمان والاطمئنان».

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن نخرج من قضية أن الصوم لله إلى أن نكون كلنا لله، هذا هو المعنى، فعندما يأتي الشخص لطلب الأمان لن يطلبه من الرصيد ولكن لأنه مع الله فيحدث له الاطمئنان والأمان لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى معه ويحبه».

وأشارت إلى أن هذه الصفات هي: «أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله يعلم كل أحواله، وأن الله يملكه، وأن الله قادر على كل شيء في الإنسان أو له صلة بالإنسان، وأن الله لطيف بي، وأن الله يسمعني، وأن الله يراني».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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