كيف رصد برنامج «ومن الحب الحياة» أفكارا إيجابية خلال رمضان؟.. «الأزهري» يوضح

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع على فضائية الناس، إن البرنامج كان سياحة على مواقع السوشيال ميديا لالتقاط بعض مواقع الجمال في هذا العالم الصاخب الحافل بكل القبح والسوء في نفس الوقت.

وأضاف «الأزهري»، أن عمق الشريعة هو الجمال في كل شيء والخلق النبيل والإحسان إلى كل أمر في الحياة، والتعامل مع الأكوان بأنها تسبح، متابعًا: «تم استعراض في إحدى الحلقات عن إحياء الطفولة، وعن هدي النبي في التعامل مع الطفل، في تعامل نبيل وكريم وبار مع الأطفال».

الإنسان ملجأ أمان لباقي الكائنات

وأشار إلى إحدى الحلقات التي كان عنوانها «الوفاء»، وحلقة أخرى بعنوان رد «الجميل»، ومثل هذه الحلقات كان بها لقطات مذهلة من الكائنات، فمثلًا يقوم إنسان بإنقاذ حوت أو سمكة كبيرة، وبعد ذلك يجد الحوت تقدم له هدية كسمكة أو شيء آخر.

وحملت حلقة أخرى عنوان «هنا الأمان»، فكم من كائن يأوي إلى الإنسان ويفزع إليه لكي يحميه من المخاطر ويأمن معه وصولًا إلى الطائر، الذي هبط على رأس أحد المعتمرين في الحرم المكي وظل معه لا يفزع منه، حسبما قال «الأزهري».