«استكشاف الذكاء الاصطناعي» ورشة تدريبية للعاملين بالسياحة 16 أبريل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية وإدارة التخطيط الاستراتيجي بالأمانة العامة للوزارة، عقد ورشة عمل ومحاضرة تعريفية، بعنوان «استكشاف الذكاء الاصطناعي ومستقبل عالم الميتافيرس.. رحلة إلى عالم التقنية الحديثة»، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بقاعة الندوات بمبنى وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العاملون بنطاق محافظات القاهرة الكبرى

أضافت الوزارة خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كل قطاعات وإدارات وزارة السياحة والآثار، أنه يشترط فى المتقدمين لحضور ورشة العمل والمحاضرة التعريفية «استكشاف الذكاء الاصطناعي»، أن يكون من العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وألا يكون حصل على التدريب ذاته من قبل، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني بوحدة التدريب المركزي بالوزارة

أشارت الوزارة إلى أنه لحضور ورشة العمل والمحاضرة التعريفية، يجب استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه السبت المقبل.