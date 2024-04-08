«مستثمرو السياحة»: 100% نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في القاهرة والجيزة

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن هناك زيادة في نسب إشغال فنادق المدن السياحية خلال إجازات عيد الفطر، موضحا أن الغردقة ومرسى علم سيٌسجلا وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية أعلى متوسط نسب إشغال فى الجمهورية، التي قد تصل إلى 95%.

80 % نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ

وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ ستسجل نسب إشغالات أكثر من 80%، ومتوسط نسب إشغالات فنادق القاهرة الكبرى سيبلغ نحو 85%، موضحا أن فنادق الأقصر وأسوان سجلت أقل نسب إشغال خلال تلك الفترة بما يصل إلى 50%.

السياح العرب الأكثر تواجدا في العاصمة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن العديد من فنادق القاهرة والجيزة فئة 5 نجوم رفعت شعار كامل العدد، ولا توجد غرف شاغرة خلال إجازات عيد الفطر، وذلك بعد أن وصلت نسب الحجوزات بها إلى نحو 100%، مؤكدا أن السياح العرب هم الأكثر تواجدا بالعاصمة خلال تلك الفترة.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة إلى أن إجازات عيد الفطر ستشهد سفر آلاف المواطنين المصريين إلى المدن السياحية الشاطئية، وخاصة شرم الشيخ والغردقة، ما يرفع نسب الإشغال بفنادق تلك المدن خلال العيد.