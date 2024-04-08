غرفة السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسعوديين في عيد الفطر

كشف محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّ مصر احتلت المركز الأول عالميا في حجوزات السياح السعوديين خلال إجازات عيد الفطر، وذلك وفقا للاستطلاع أجرته وكالات السياحة والسفر بالمملكة العربية السعودية.

ولفت ثروت، إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من السعودية خلال اجازات عيد الفطر2024 جيدة جدا ،وذلك وفقا للحجوزات الحالية للفنادق .

السياح العرب

وأضاف رئيس لجنة السياحة العربية لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الخليجية كانت أحد الأسباب الرئيسية لحدوث انتعاشة بالمدن المصرية خلال عيد الفطر، موضحًا أن أعداد جيدة من السياح السعوديين والكويتيين والإماراتيين والليبيين والأردنيين قرروا قضاء تلك الفترة بالعاصمة المصرية القاهرة.

القاهرة أكثر المدن المصرية التي يرغب العرب في زيارتها

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أن القاهرة لا زالت تحتل المركز الأول كأكثر المدن السياحية المصرية التي يفضل السياح العرب الإقامة بها خلال زيارتهم لمصر، تليها كلا من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، منوها إلى أنَّ منطقة الساحل الشمالي والعلمين باتت تجذب أعداد كبيرة من السياح العرب ولكن خلال فصل الصيف فقط.