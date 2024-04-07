تفاصيل مشاركة «السياحة» في معرض «Travel and Vacation Show» بكندا

تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي «Travel and Vacation Show»، والذي أُقيمت فعالياته على مدار يومي 6 و7 أبريل الجاري بالعاصمة الكندية أوتاوا.

«القاضي»: كندا أحد أهم الأسواق السياحية

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أهمية المشاركة في هذا المعرض حيث يعد أهم معرض مهني يُقام في السوق الكندي مما يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، مشيراً إلى أن السوق الكندي يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

جذب مزيد من السياح الكنديين لمصر

وأشار وائل منصور، مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بهيئة تنشيط السياحة، إلى أنه تم خلال المشاركة في المعرض عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة العاملة في السوق الكندي وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكندي إلى مصر.

وأضاف أن النقاشات خلال المعرض تناولت أيضا الحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إضافة إلى استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها، والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال الزيارة مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه تم افتتاح المعرض أمس بحضور سفراء الدول المشاركة بالإضافة إلى حضور شخصيات حكومية وسياسية وبرلمانية،حيث شارك بالمعرض أكثر من 150 عارض يمثلون 50 دولة بالإضافة إلى المقاطعات الكندية والشركات المحلية ،كما زار المعرض أكثر من 35 ألف زائر وحظى بتغطية إعلامية واسعة.