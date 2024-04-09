«واحد من الناس» يدخل البهجة على قلوب العمال في آخر حلقاته برمضان 2024

استضاف برنامج «واحد من الناس»، اليوم الثلاثاء، في آخر حلقاته بشهر رمضان، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، للإعلامي عمرو الليثي، مجموعة من العمال والموظفين أمام «المركز التكنولوجي تحيا مصر بنوى».

وفي محاولة لإدخال البهجة والسرور على قلوب عمال المركز الذي يقدم خدماته لأهالي قرية «نوى»، ضمن مجمع خدمات المواطنين، ويشمل إدارة شؤون اجتماعية ووحدة محلية ومكتب بريد وتموين وغيرها من الخدمات، قدم البرنامج مسابقات بأسئلة بسيطة للعمال ومنحهم مكافآت مالية على إجاباتهم الصحيحة.

وضمن الأسئلة التي جرى الإجابة عليها ومُنح الفائز جائزة مالية قدرها ألف جنيه، عن سؤال: ما هو لقب منتخب فرنسا؟ وكانت الإجابة الصحيحة «الديوك الفرنسية»، فيما دار سؤال آخر من برنامج «واحد من الناس» حول: «مدة الشوط الواحد بمباراة كرة القدم؟» والإجابة الصحيحة: «45 دقيقة» والفائزة حصلت على مبلغ مالي قدره ألف جنيه.