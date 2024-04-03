رد مفاجئ من بائع فاكهة بعد تسلم 5 آلاف جنيه هدية برنامج «واحد من الناس»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، مع بائع فاكهة يدعى شعبان حامد.

وخلال الحلقة، وجّه «الليثي» بعض الأسئلة للبائع، عن تفاصيل حياته، وأجاب: «عمري 50 سنة، عندي 3 أولاد، أحمد ورنا وساجدة، أول ما بصحى بنزل على الشغل على طول، وبرجع مع أذان المغرب، ليس لدي دخل ثابت، والرزق بتاع ربنا، لو دخل لي 100 جنيه يوميا، فالحمدلله».

مفاجأة عمرو الليثي لبائع الفاكهة

وقال الإعلامي عمرو الليثي: «تسمح تقبل مني الهدية دي؟.. دي من برنامج واحد من الناس، ده مظروف فيه 5 آلاف جنيه» ليرد البائع: «الحمدلله، هتبرع بـ500 جنيه منهم للناس اللي تعبانة زيي».