رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«واحد من الناس».. عمرو الليثي يهدي مسنة 5 آلاف جنيه (فيديو)

كتب:

منار مجدي
05:42 م | الخميس 04 أبريل 2024
برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، بسيدة تمشي بعجاز، تدعى نجاة.

وخلال الحلقة، وجّه «الليثي» بعض الأسئلة للسيدة، عن تفاصيل حياتها، وأجابت: «عندي 62 سنة، لدي أولاد كبار مخلصين الجامعة، كلهم اتجوزوا خلاص وأنا قاعدة لوحدي، جوزي مريض عنده الغضروف وأنا مريضة سكر، كنت بشتغل وبصرف على البيت بس وقعت وقعدت من الشغل وباخد معاش».

مكافأة عمرو الليثي للسيدة نجاة

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه للسيدة نجاة، التي بكت من سعادتها قائلة: «أنت ابني.. ربنا يخليك ويبارك فيك، هشتري شبشب وعباية وجلبيتين».

اقرأ المزيد:

عمرو الليثي يمنح عمال مشروع رصف طريق سندبسط جوائز مالية

عمرو الليثي يزور العاملين في مشروع رصف طريق سندبسط بالغربية

عمرو الليثي يمنح عمال مستشفى شبين القناطر الجديد جوائز مالية

عمرو الليثي يُشيد بعمال البناء في «مستشفى شبين القناطر الجديدة»

عمرو الليثي يزور محطة معالجة الغريب بزفتى.. تخدم 75 ألف نسمة
بقلم منار مجدي