«واحد من الناس».. عمرو الليثي يهدي مسنة 5 آلاف جنيه (فيديو)

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، بسيدة تمشي بعجاز، تدعى نجاة.

وخلال الحلقة، وجّه «الليثي» بعض الأسئلة للسيدة، عن تفاصيل حياتها، وأجابت: «عندي 62 سنة، لدي أولاد كبار مخلصين الجامعة، كلهم اتجوزوا خلاص وأنا قاعدة لوحدي، جوزي مريض عنده الغضروف وأنا مريضة سكر، كنت بشتغل وبصرف على البيت بس وقعت وقعدت من الشغل وباخد معاش».

مكافأة عمرو الليثي للسيدة نجاة

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه للسيدة نجاة، التي بكت من سعادتها قائلة: «أنت ابني.. ربنا يخليك ويبارك فيك، هشتري شبشب وعباية وجلبيتين».