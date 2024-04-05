رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«واحد من الناس» في زيارة لعمال محطة الصرف الصحي بالغربية

كتب:

محمد عزالدين
08:31 م | الجمعة 05 أبريل 2024
واحد من الناس

واحد من الناس

أجرى الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج «واحد من الناس»، عبر فضائية «الحياة»، زيارة إلى محطة الصرف الصحي بقرية شرشابة بمحافظة الغربية، والتي تكلفت 200 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم 25 ألف نسمة، بمساحة 7 أفدنة.

وخلال الزيارة، التقى «الليثي» مع عدد من العاملين في المشروع، وأكدوا أنهم يبدأون العمل بعد صلاة الفجر.

وسأل «الليثي» العمال مجموعة من الأسئلة بجوائز بقيمة 10 آلاف جنيه، يحصل كل فائز على ألف جنيه.

برنامج «واحد من الناس»، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي خلال شهر رمضان الكريم، عبر قناة الحياة.

اقرأ المزيد:

«واحد من الناس».. عمرو الليثي يهدي مسنة 5 آلاف جنيه (فيديو)

رد مفاجئ من بائع فاكهة بعد تسلم 5 آلاف جنيه هدية برنامج «واحد من الناس»

«واحد من الناس» يقدم جوائز مالية لعمال مشروع سكن لكل المصريين

«واحد من الناس» يفاجئ عمال شبكة طرق سكن لكل المصريين بجوائز مالية

«واحد من الناس» يدعم سيدة بـ5 آلاف جنيه

واحد من الناس على الحياة.. عمرو الليثي يمنح عمال وحدة طب الأسرة بدمنهور جوائز مالية
بقلم محمد عزالدين