«واحد من الناس» في زيارة لعمال محطة الصرف الصحي بالغربية

أجرى الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج «واحد من الناس»، عبر فضائية «الحياة»، زيارة إلى محطة الصرف الصحي بقرية شرشابة بمحافظة الغربية، والتي تكلفت 200 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم 25 ألف نسمة، بمساحة 7 أفدنة.

وخلال الزيارة، التقى «الليثي» مع عدد من العاملين في المشروع، وأكدوا أنهم يبدأون العمل بعد صلاة الفجر.

وسأل «الليثي» العمال مجموعة من الأسئلة بجوائز بقيمة 10 آلاف جنيه، يحصل كل فائز على ألف جنيه.

برنامج «واحد من الناس»، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي خلال شهر رمضان الكريم، عبر قناة الحياة.