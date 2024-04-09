مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.. حسن الرداد يصل للحقيقة

شهد مسلسل محارب خلال 30 حلقة، عددًا من الأحداث المثيرة، والتي دارت حول عزيز محارب (حسن الرداد) وكم المصائب التي وقع فيها بسبب المتربصين به من أعدائه، وخاصة المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، فلا يخرج من مشكلة حتى يقع في أخرى، ودائما ما توجه له تهم القتل زورًا.

مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة

واستطاع محارب في آخر المطاف أن يخرج من كل هذه المصائب التي وقع فيها، فقد نجحة خطته الأخيرة من تعقب خطوات سير «مصدي»، ووصل إلى قاتل الغفير صاوي، بعدما تعقب الضابط رشيد، لكنه صدم عندما وجد عنتر هناك، وهو الذي اعترف بأنه من قتل العزازي ومحاميه وصفي، بتحريض مباشر من المحامي حسام الجيوشي.

محارب يصل إلى الخلاص

وبعد أن تمكن محارب من الوصول إلى أوراق برائته، حاول المحامي حسام الجيوشي العدو الأول لمحارب، أن يضغط عليه مرة أخرى ليوقعه في قبضته ويقتله، فاختطف منال شقيقة محارب، وخاصة بعدما أصبح يعرف الكثير من المعلومات التي تقلب القضية وتضع حسام الجيوشي وجيهان العزازي في قبضته، وهو الأمر الذي سيجلب البراءة لمحارب.

وبعد هذه المكيدة الجديدة من حسام الجيوشي، تمكن أبناء عمومة محارب من الوصول إلى مكان احتجاز منال، وتخليصها وتسليم رجال حسام للشرطة، وتستمر أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل محارب ويجد الرجل الذي ظلم طوال الحلقات الماضية براءته أخيرًا ويصل إلى عيش آمن بعدما كان مطاردا من رجال الشرطة.