مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.. خطف منال شقيقة محارب

تعرضت منال، شقيقة محارب، ضمن أحداث الحلقة الماضية للخطف من قبل رجال حسام الجيوشي في خطوة جديدة للوصول إلى محارب وقتله، بعدما أصبح يعرف الكثير من المعلومات التي تقلب القضية وتضع حسام الجيوشي وجيهان العزازي في قبضته، وهو ما سيصب في صالح براءة محارب، إلا أن أبناء عمومته نجحوا في الوصول إلى مكان احتجاز منال وتخليصها وتسليم رجال حسام للشرطة، وتستمر الأحداث في مسلسل محارب في الحلقة 30 والأخيرة.

مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة

كما شهدت الحلقة الماضية من مسلسل لمحارب، أنّ الشخص الذي قتل الغفير والذي اتضح أنه عنتر «حسنى شتا» كان يريد تثبيت كل التهم على «محارب» من أجل الزواج من إنجي «ناهد السباعي»، وذلك بتخطيط ودعم من حسام الجيوشي، الذي مده بالكثير من الأموال لتنفيذ المخطط.

وسعى «عنتر» لتوريط «محارب» أكثر في كل تلك الجرائم، لكن الشرطة أصبحت تعلم الكثير من الحقائق، وقررت القبض على عنتر، وتتواصل الأحداث في مسلسل محارب بالحلقة 30 والأخيرة.