مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.. الضابط رشيد يصل لقاتل العزازي

شهدت أحداث مسلسل محارب في الحلقة قبل الأخيرة، نجاح ضابط المباحث رشيد، الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، في الوصول إلى القاتل الحقيقي للمحامي وصفي والعزازي، وذلك بعد أن تمكن محارب وأبناء عمه من القبض على مجدي النمرود، الذراع الأيمن للمحامي حسام الجيوشي، الذي أخبرهم أن حسام قام بإخفاء الشخص الذي قتل الغفير، وأنه نفسه الذي قتل وصفي وعزازي.

وصل «محارب» إلى العنوان، وطلب من صديقه «مصدي» أن يذهب إليه، حتى تستطيع الشرطة التي تضعهم تحت المراقبة أن تصل إلى مكان «محارب» للقبض على القاتل الحقيقي، وتستمر الأحداث في مسلسل محارب في الحلقة 30 والأخيرة.

مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.. خطف منال شقيقة محارب

كما شهدت الحلقة الماضية من مسلسل لمحارب، نجاح خطة عزيز محارب، بعدما تعقب الضابط رشيد خطوات سير «مصدي»، ووصل إلى قاتل الغفير صاوي، لكنه صدم عندما وجد عنتر هناك، وهو الذي اعترف بأنه من قتل العزازي ومحاميه وصفي، بتحريض مباشر من المحامي حسام الجيوشي، وتتواصل المفاجآت الليلة في مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.