أمين الفتوى: الدرويش هو الفقير إلى الله

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم الدرويش هو الفقير إلى الله، والافتقار إلى الله ركن من أركان قلب العبد.

ما هو تعريف الدرويش؟

وأضاف «الورداني»، خلال لقاءه ببرنامج «مملكة الدراويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ الدرويش هو الذي يتلذذ بأنه مملوك لله، ومملكة الدراويش هي مملكة الله سبحانه وتعالى للفقراء إلى الله، وهو مفهوم مركزي في حياة الناس.

المصريون هم الدراويش الحقيقيين

وأكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المصريين يواصلون حياتهم بالرضا وهم الدراويش الحقيقيون، والذين نجدهم في كل موقع ونطلب منهم الدعاء.

واختتم: «حين دخل التصوّف الإسلامي مصر تمصَّر، وعلينا أن نتبنى مفهوم الدرويش المعلم الذي يعلمنا رقة القلب والافتقار إلى الله والهيام بحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم».